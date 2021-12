Kylian Mbappe : l’international français déclare sa flamme au PSG

Barcelone a gagné lors de sa visite à Osasuna et dans l’épilogue du match, l’Argentin Chimy Ávila a marqué la finale 2-2. Après la réunion, l’entraîneur a fait une demande énergique.

L’entraîneur du FC Barcelone , Xavi Hernández, a une nouvelle fois reconnu une dure réalité pour son équipe en raison d’un «problème de football», qui ne leur a pas non plus permis de gagner ce dimanche à El Sadar et Osasuna qui a réalisé le match nul à quatre minutes de la fin. la fin du jeu.

«C’était important de jouer dans le terrain opposé et de contrôler la fin du match, il était temps d’avoir le ballon et nous ne sommes pas entraînés. Ils vivent de seconds jeux, de stratégie, de ballons rejetés. Il y a tellement de choses qui doivent être améliorés… Il s’agissait de trois points très importants et la dynamique devait être modifiée maintenant», a-t-il déclaré.

L’entraîneur du Barça s’est montré énergique lors d’une conférence de presse dans un autre costume pour son équipe, après avoir également chuté en championnat contre le Betis et avoir été éliminé de la Ligue des champions. Xavi a souligné le travail de Gavi, Nico et Ez Abde, mais a reconnu que le Barça doit être plus que ces trois joueurs locaux.

«C’est la note positive, les joueurs qui font la différence en ce moment ont 17 et 19 ans, c’est un point positif pour l’avenir du club, mais ils sont si jeunes que c’est difficile. Leur jeu est spectaculaire, c’est pas le problème du Barça, nous devons exiger plus de tout le monde. C’est notre réalité et nous avons besoin d’une victoire urgente», a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin d’une victoire urgente»

«L’objectif principal était d’avoir le ballon, de défendre avec le ballon et de passer à l’attaque. Au final, nous ne savions pas comment jouer dans le champ opposé, en tête du tableau d’affichage, la journée de l’Espanyol nous a déjà passé aussi. On n’a pas pu changer la dynamique, au final, à cause des problèmes de football, c’est un problème de football, qui ne nous atteint pas. Il nous manque ce type de footballeur pour contrôler le football au final», a-t-il ajouté.