Kylian Mbappé : l’incroyable geste f’de l’attaquant français (photos)

En vacances aux États-Unis, la star du Paris SG est venue soutenir Noah, un jeune garçon de 11 ans souffrant d’une maladie rare.

Savoir joindre l’utile à l’agréable. Dispensé du 32e de finale de Coupe de France remporté vendredi soir par le Paris SG sur le terrain de Châteauroux (1-3), Kylian Mbappé s’est rendu – en compagnie de son coéquipier Achraf Hakimi, à New York pour une petite semaine de vacances bienvenue, lui qui avait repris avec son club seulement trois jours après la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine à Doha (3-3, 2 tirs au but réussis à 4).

Une escapade américaine lors de laquelle il a notamment été voir un match de basket NBA des Nets de Brooklyn, et dont il a également profité pour rendre visite à un certain Noah, un petit garçon de 11 ans souffrant souffre du syndrome d’Adams Oliver, une affection rare caractérisée par l’association d’anomalies congénitales des membres et d’anomalies du cuir chevelu, souvent accompagnée de défauts de l’ossification du crâne.

Une surprise totale qui a fait le bonheur de Noah, actuellement hospitalisé à New York. Kylian Mbappé, via une vidéo, a également adressé un petit message au médecin du garçon. «Coucou Docteur, Noah a relevé son challenge. Maintenant c’est à vous. Gros bisou et à bientôt.»

Un geste de classe de la part d’un joueur très impliqué sur le volet associatif, comme c’est le cas par exemple des Étoiles filantes, dont le but est de réaliser les rêves des enfants atteints d’une tumeur du tronc cérébral.

De même, l’attaquant a promis de reverser l’intégralité de ses primes de la Coupe du monde 2022 à des associations, comme il l’avait fait en 2018.