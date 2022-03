Kylian Mbappé : les terribles images de sa blessure (vidéo)

Avant que Lionel Messi ne rejoigne le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a joué dans une dynamique dans laquelle on lui a directement demandé de sélectionner le meilleur but qu’il ait jamais vu de sa vie.

Et à cette époque, il n’a conservé aucune des œuvres d’art que le capitaine argentin a réalisées ni le score avec lequel Neymar a remporté le prix Pukas il y a plusieurs années.

Dans un exercice avec beIN SPORTS, le champion du monde, qui a également remporté l’UEFA Nations League au niveau international, a confirmé que le but qui l’a le plus étonné de tous ceux dont il se souvient est l’épopée chilienne que Cristiano Ronaldo a marqué contre la Juventus alors qu’il était encore au Real. Madrid.

«Le meilleur but que j’aie jamais vu ? (Cristiano) Le but de Ronaldo contre Gigi (Buffon). J’ai eu l’opportunité de jouer avec Gigi et il m’en a parlé, le sentiment qu’il a eu quand ce but légendaire est arrivé. Alors je dirais celui-là», a souligné l’ancien de l’AS Monaco, sur la chaîne (2020) de beIN SPORTS.

Pour le rival, pour la compétition, pour le gardien de but qu’il a battu et pour l’esthétique du mouvement qu’il a fait pour clouer le Chilien, Cristiano Ronaldo a donné l’un de ces tableaux qui restera à jamais dans l’histoire du football. Mbappé a sans aucun doute choisi l’un des buts les plus magiques de l’UEFA Champions League.