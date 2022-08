Kylian Mbappé : «Le Real Madrid le sait très bien…»

Jennifer Lopez met ses talons hauts ! La star hollywoodienne continue de montrer son style impeccable après son retour chez elle à Los Angeles. Lors d’une sortie, elle s’est affichée dans une mini-jupe extravagante.

La chanteuse de 53 ans, qui a récemment prouvé à nouveau pourquoi elle est la reine des hauts courts, a été aperçue arrivant à son bureau de Beverly Hills, vêtue d’une mini-jupe beige avec une veste assortie, exhibant sa silhouette et complétant son look avec du noir des talons aiguilles à lanières et un sac à main Chanel matelassé. Il semble que la talentueuse interprète planifie actuellement le 50e anniversaire de son mari, qui devrait être une grande fête pour l’acteur et ses amis les plus proches et les membres de sa famille.