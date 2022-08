Kylian Mbappé : «Le Real Madrid, c’est une machine à Ballons d’Or, mais je…»

A l’occasion de cette interview, Kylian Mbappé a ainsi été interrogé sur le fait que le Ballon d’Or soit un sujet ou non durant les négociations d’un nouveau contrat. Ayant alors snobé le Real Madrid pour prolonger au PSG.

Kylian Mbappé a alors expliqué : «Quand on renégocie un contrat, le Ballon d’Or est-il un sujet ? Pour être honnête, non. Le seul moment où on l’aborde, c’est pour évoquer les bonus liés à une victoire».

«Est-ce que j’en ai négocié un ? Bien sûr, comme pour tous les joueurs dont le club pense qu’il a une chance d’aller en chercher un. On te rajoute une carotte. Mais, franchement, si un jour je gagnais le Ballon d’Or, ma prime, ça serait la dernière chose à laquelle je penserais», a poursuivi Kylian Mbappé.

Enfin, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’énorme différence de Ballon d’Or entre le Real Madrid (11) et le PSG (deux fois un demi avec Weah et Messi). A ce propos, le joueur de Christophe Galtier a pu confier : «Est-ce que cela m’a fait réfléchir ? Oui, forcément. Le Real, c’est une machine à Ballons d’Or, il faut le reconnaître. Il y a un vrai savoir-faire.

Mais le plus important reste le terrain. Ce n’est pas ton club qui va aller chercher ton Ballon d’Or, mais c’est d’abord toi. Et je reste convaincu que je pourrai le gagner un jour à Paris».