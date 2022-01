Kylian Mbappé : le PSG passe à l’action pour conserver son attaquant

Didier Drogba a marqué sa génération en Angleterre. Le buteur ivoirien est considéré comme l’un des meilleurs joueurs étrangers de la Premier League et a inspiré plusieurs jeunes footballeurs.

Interrogé par Rio Ferdinand dans une vidéo YouTube, Didier Drogba a livré son Top3 des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Le meilleur buteur étranger de Chelsea a écarté d’abord Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de son Top 3. Drogba s’est retrouvé avec des figures qui ont marqué sa jeunesse.

Son tableau d’honneur était composé de Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazário de Lima et Zinedine Zidane.

«Maradona m’a donné une passion pour le football. Ronaldo, Le Phénomène, parce qu’il a changé la donne pour les attaquants. Et Zidane. Ronaldo Nazario ? Son rythme, dans le match en 1 contre 1, pourrait faire la différence et ce qu’il faisait à ce moment-là est exactement ce que fait Cristiano», a déclaré Didier Drogba en juin 2019.

Ce n’est pas que Drogba n’a jamais fait l’éloge de Messi ou de Cristiano. Mais la subjectivité entre toujours dans ces listes. Et pendant sa génération, Drogba, a été beaucoup plus marqué par Maradona, Ronaldo R9 et Zizou. Un TOP 3 assez respectable d’ailleurs.