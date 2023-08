Kylian Mbappé : le PSG a pris une énorme décision, le Real Madrid…

C’est le feuilleton de l’été ! Le PSG vit un mercato assez spécial et très animé, où Kylian Mbappé serait à la surprise générale pousser vers la sortie, à l’instar de son coéquipier Marco Verratti. Et ce alors que le Paris SG avait déjà enregistré le départ de son autre superstar Lionel Messi, parti en MLS à l’Inter Miami.

Mais le club de la capitale présidé par Nasser Al-Khelaïfi, qui attend les arrivées de Ousmane Dembélé (Barça) et Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne), s’était déjà montré très actif en attirant notamment Marco Asensio, Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte ou encore Kang-in Lee et Cher Ndour lors de ce marché des transferts estival.

Après avoir déjà fait l’objet d’une offre démesurée venant de Al-Hilal en Arabie Saoudite, Kylian Mbappé resterait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid, où Florentino Pérez avait déjà cassé sa tirelire afin de boucler la venue du jeune et très prometteur international anglais Jude Bellingham, en provenance du Borussia Dortmund pour un peu plus de 100 millions d’euros.

Alors, le Real Madrid passera-t-il à nouveau à l’action auprès du PSG pour tenter d’arracher la signature de Kylian Mbappé ? D’après les informations de Radio Marca, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient décidé de revoir le prix de KM7 à la baisse pour ce mercato.

Ainsi, si le Paris SG avait initialement réclamé pas moins de 300 millions d’euros pour laisser filer l’attaquant vedette de l’Equipe de France durant cette intersaison, «NAK» serait finalement disposé à le céder contre un chèque d’environ 220 millions d’euros, soit le même montant qu’avait déboursé le PSG à l’époque en 2017 pour signer Neymar lorsque la star brésilienne évoluait au FC Barcelone.

L’idée serait de récupérer une grosse somme d’argents qui permettrait ainsi à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique de finaliser plus facilement les recrutements d’autres éléments offensifs, en plus de Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos (on parle de Bradley Barcola, Randal Kolo Muani… et même encore de Bernardo Silva).

Et une partie de cette somme donnerait la possibilité à Doha de payer également la prime de fidélité promise à Kylian Mbappé avant son départ.