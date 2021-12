Kylian Mbappé : l’attaquant français s’est confié sur l’intégration de Lionel Messi

Interrogé en conférence de presse après la victoire du PSG contre Bruges en Ligue des Champions (4-1), Mauricio Pochettino a expliqué qu’il était pleinement focalisé sur la suite du parcours de son équipe, dégageant ainsi une tendance très claire pour son avenir :

«Nous allons voir quelles seront les équipes qui seront présentes avant de connaître notre adversaire. On n’a pas de problème à tirer n’importe quel adversaire. Si on veut remporter la Ligue des Champions, on doit battre tout le monde», a lâché Pochettino. Le feuilleton semble donc réglé pour cet hiver.