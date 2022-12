Kylian Mbappé : l’attaquant français demande une prière pour la santé de Pelé

Pelé est hospitalisé depuis mardi dernier à Sao Paulo en raison d’une infection respiratoire, selon le rapport médical de l’hôpital.

Kylian Mbappe, attaquant de l’équipe de France, a demandé via ses réseaux sociaux une prière pour l’ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento «Pelé», hospitalisé depuis mardi dernier pour une infection respiratoire.

«Priez pour le Roi», a lancé l’attaquant français, l’une des grandes stars de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui disputera les quarts de finale ce dimanche, accompagné de quelques émoticônes représentant une couronne, les mains en position de prière et le drapeau brésilien. finale contre l’équipe nationale polonaise.

Pelé, 82 ans, est hospitalisé à l’hôpital israélien Albert Einstein de Sao Paulo, où il restera hospitalisé pour poursuivre son traitement.

Pelé est hospitalisé depuis mardi

Le triple champion du monde a été admis mardi dernier pour évaluer un changement dans le traitement qu’il suit d’un cancer du côlon détecté en septembre 2021.

Depuis qu’il a été opéré d’un cancer, il a subi un cycle de séances de chimiothérapie qui l’a obligé à passer par l’hôpital à plusieurs reprises.

La santé de Pelé s’est également détériorée ces dernières années en raison d’autres causes, telles que des problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l’ont obligé à subir une intervention chirurgicale, ainsi qu’une crise rénale.

Pelé ne répond pas à la chimiothérapie

Selon le journal Folha de Sao Paulo, Pelé ne répond plus au traitement de chimiothérapie qu’il subit depuis septembre 2021, date à laquelle il a été opéré d’un cancer du côlon.

Le média brésilien susmentionné a également assuré dans son édition de ce samedi que la légende mondiale du football «est en soins palliatifs exclusifs».

Cela signifie que la chimiothérapie a été suspendue et qu’il continue de recevoir des mesures de confort pour soulager la douleur et l’essoufflement, par exemple, sans subir des thérapies invasives»