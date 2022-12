Kylian Mbappé lâche enfin la vérité : «Je le répète. Il est le type de joueur complet que je…»

«En termes d’inspiration pour faire ce type de mouvement (vitesse) et votre façon de jouer, qui étaient (vos références)?», C’est ce que l’historique Rio Ferdinand a demandé directement à Kylian Mbappé, dans une conversation qu’ils ont tenue pour BT Sport et qui l’ancien défenseur anglais historique a partagé sur sa chaîne YouTube officielle.

Et bien qu’il ait toujours dit qu’il avait grandi avec Cristiano Ronaldo comme idole et qu’il avait exprimé sa fascination pour ce que faisait Lionel Messi, le champion du monde a avoué qu’en raison de sa condition physique et de sa façon de jouer, il a analysé Thierry Henry avec beaucoup de attention comme Ronaldo Nazario.

«Inspiration dans mon style de jeu ? Différents (joueurs)… Je pense qu’en tant que footballeur français, on peut dire Thierry Henry, et aussi Ronaldo Nazário. Ces types de joueurs qui jouent avec le ballon et sont connectés au jeu, mais peuvent aussi créer des mouvements sans ballon.

Il est le type de footballeur complet que je veux être. Je travaille tous les jours pour être comme eux, mais c’est difficile», a déclaré l’ancien de l’AS Monaco, dans des déclarations publiées sur la chaîne Rio Ferdinand Presents FIVE.

Pour la puissance, pour la vitesse, pour la capacité de marquer et pour la polyvalence, c’est une réalité que Mbappé a des gestes et des actions qui font que beaucoup se souviennent de Titi et El Fenomeno. Même eux ont accepté de se voir un peu reflétés dans ce que Kylian fait actuellement au plus haut niveau de l’élite.