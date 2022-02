Kylian Mbappé : «La solution pour être un bon tonton…»

Avec le retour de Lionel Messi sur les terrains, après s’être absenté des vacances de fin d’année, Antonela Roccuzzo a également été revue au stade, qui accompagne fidèlement le capitaine argentin dans tous les duels qu’il dispute.

Et après presque un mois d’inaction sur les réseaux sociaux, Antonela Roccuzzo est revenue avec tout. L’Argentin s’est montré au Parc des Princes où Lionel Messi a disputé le match de Coupe de France entre le PSG et Nice.

Malgré la défaite de l’équipe de Leo , l’Argentine s’est montrée dans les réseaux très heureuse de retrouver le stade et d’accompagner Rosario à son retour sur le terrain. Et comme c’était un jour spécial, sa tenue allait parfaitement.

Là, vous pouviez voir le look de l’Argentine, qui, comme toujours, n’a pas déçu. Dans un total black Antonela a posé dans le stade avec une chemise, une jupe en cuir et des bottes hautes. Comme accessoires, elle portait un chapeau, un sac et des bas noirs.

Tous les détails de la tenue d’Antonela Roccuzzo étaient dorés, à la fois dans son sweat-shirt et dans le sac Chanel qui pendait. Une fois de plus, le partenaire de Lionel Messi apparaît en public démontrant l’élégance de la simplicité.

L’élégance d’Antonela qui n’infecte pas Leo

Malgré le fait que l’Argentin soit toujours habillé de manière simple mais élégante, ce qu’Antonela n’a pas encore réussi, c’est d’infecter Leo Messi avec le goût de s’habiller de cette manière.

L’Argentin apparaît toujours avec des jeans et des sweat-shirts, un look qu’Antonela utilise également mais de manière très discrète. Messi ne s’inquiète de rien au-delà du ballon et de ses performances sur le terrain.