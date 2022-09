Kylian Mbappé : KFC menace la Fédération française après le «caprice» du footballeur

Blessé et très incertain pour la Coupe du Monde, Paul Pogba est en plus de ça mêlé à une affaire judiciaire contre Mathias Pogba, son grand frère. Placé sous protection policière, le milieu de la Juventus vit des jours difficiles. Présent ce mercredi en conférence de presse, Raphaël Varane lui a apporté son soutien.

Alors que le rassemblement de l’équipe de France a démarré ce lundi, le sujet est forcément sur toutes les lèvres à Clairefontaine.

Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps avait préféré parler de la situation sportive de Pogba qui est blessé et vient de se faire opérer : «Je connais bien Paul. Il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible. Avec un timing court. Il vient à condition qu’il soit apte et compétiteur. Mais il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit aujourd’hui».

Ce mercredi, Raphaël Varane a été questionné sur son ami. «Evidemment, je ne vais pas parler de la partie judiciaire. Maintenant, en tant que personne, c’est un ami. Je le soutiens et il a face à lui des défis à relever, notamment cette blessure.

Il faut qu’il soit bien dans sa tête pour revenir le plus vite possible. C’est un joueur extraordinaire, on a envie de le voir sur le terrain et épanoui. On souhaite le voir revenir le plus vite possible et prendre du plaisir», a lancé le défenseur des Bleus dans des propos relayés par RMC Sport.