Kylian Mbappé : «Je décide où je veux aller et puis j’arrive…», après sa victoire contre le Real Madrid

Un exploit à la dernière minute de Kylian Mbappé a permis au Paris SG de remporter un succès mérité contre le Real Madrid (1-0), mardi, dans un 8e de finale aller de Ligue des champions.

Kylian Mbappé s’est exprimé sur Canal+France : «On voulait être prêts pour ces belles soirées. On rêve de ce genre de soirées. On voulait gagner, on a été poussés par nos supporters. Il y a un match retour, il y a le championnat, et après on pensera au match du 9 mars».

Son objectif : «Dans la surface, l’attaquant contrôle toujours. Le défenseur recule d’un pas, recule, je décide où je veux aller et puis j’arrive à le mettre entre les jambes de Courtois.»

L’ambiance et le coup de projecteur sur celui-ci : «Comment peut-on ignorer le contexte du match ? C’est facile, il faut jouer au football. On se pose trop de questions, on dit trop de choses. On parle du PSG et du Real, deux grands clubs. Je suis un joueur du PSG, je suis toujours très content.»

Plein contre Madrid : «J’ai dit que j’allais tout donner et je devais le prouver par des faits. Je l’ai fait pour la première fois, il faudra le prouver une deuxième fois au Bernabéu.»

Match retour : «Aller là-bas pour dire qu’on a enduré le résultat n’est pas digne d’un club comme le PSG. Il va falloir analyser le match, ce sera un autre contexte.»