Kylian Mbappé : «J’ai vu Ronaldinho, Xavi et Iniesta mais le meilleur milieu de terrain de tous les temps…»

Georgina Rodriguez et son partenaire Cristiano Ronaldo attirent toujours l’attention lorsqu’ils assistent à un événement, non seulement pour leur élégance vestimentaire, mais aussi pour le luxe de leurs vêtements, bijoux et autres accessoires.

Même la femme d’affaires espagnole et le footballeur de Manchester United sont très passionnés par la mode et se sont donné des goûts très chers pour pouvoir porter des pièces uniques.

Dans le cas de Georgina, elle est une grande amoureuse des sacs et vous pouvez toujours la voir sur son propre compte Instagram avec différents modèles, mais il y en a un qui se distingue non seulement par son design exclusif, mais aussi par son prix incroyable.

C’est le Diamond Himalaya Birkin qui est considéré comme le sac le plus cher au monde et coûte environ 340 000 euros, en plus du fait qu’il existe très peu de modèles dans le monde et que le modèle espagnol en possède un exemplaire.

Ce sac que Georgina porte a été conçu à la demande d’un client inconnu et, en raison de l’émoi qu’il a provoqué lors de sa vente aux enchères, la marque a décidé de fabriquer plus de sacs. Cristiano Ronaldo va -t-il concevoir un sac pour son partenaire ?

Qui a le sac de Georgina ?

Généralement, les accessoires que Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo portent sont exclusifs et peu de célébrités peuvent les avoir.

Dans ce cas, le sac n’appartient pas seulement à la femme d’affaires espagnole, mais également à un autre partenaire bien connu d’un footballeur comme Wanda Nara, en plus de Victoria Beckham, qui rejoint également les collectionneurs de sacs.