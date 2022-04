Kylian Mbappé : «J’ai vu les buts de Cristiano et Messi mais le meilleur de tous…»

«Tu as marqué ton but préféré ?≥ était l’une des questions posées à Kylian Mbappé, lorsqu’il a joué dans une dynamique de questions rapides avec le média officiel beIN SPORTS.

Et l’international français s’est retrouvé avec un objectif que même Lionel Messi et Cristiano, les joueurs les plus réguliers de tous les temps, ne peuvent se vanter d’avoir atteint au cours de leur brillante carrière.

Plus que de parler d’esthétique, Mbappé a confirmé que son but préféré parmi tous ceux qu’il a convertis est celui qu’il a réalisé contre la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.

«Votre but préféré ? Je dirais mon but contre la Croatie lors de la finale de la Coupe du monde. C’est le plus important que j’ai mis en signet jusqu’à présent.

En choisir un seul est difficile car je me souviens de tous. Mais j’ai toujours en tête l’importance du match et de l’adversaire, donc je dirais celui-là», a conclu le vainqueur du Golden Boy Award, dans des mots (2020) recueillis sur la chaîne beIN SPORTS Asia.

Peu de choses sont meilleures pour un footballeur que de marquer lors d’une finale de Coupe du monde. Et Kylian l’a fait à 19 ans, aidant son équipe nationale à remporter le titre et égalant le record de tous les temps de Pelé. Impossible d’améliorer ce scénario. La réponse de Mbappé est parfaitement compréhensible.