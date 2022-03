Kylian Mbappé : «J’ai toujours voulu…»

Le PSG ne va pas lâcher de si tôt Mbappé, qu’il veut conserver à tout prix. Le journal Le Parisien explique que l’équipe parisienne a mis sur la table une autre offre succulente qui sert à démissionner ou du moins à reporter son rêve d’aller au Real Madrid.

Selon ces informations, l’émir du Qatar aurait proposé au joueur un contrat de deux ans à raison de 50 millions d’euros net par an, des chiffres que Florentino Pérez n’atteindrait pas.

De plus, si le Français décide de rester au PSG, sa fidélité serait récompensée par une prime estimée à environ 100 millions d’euros. Un chiffre astronomique qui vise à convaincre Mbappé que sa place est à Paris et non à Madrid.

Ses derniers mots après avoir battu Saint-Étienne, dans lesquels il s’est montré enthousiaste à l’idée d’atteindre Cavani en tant que meilleur buteur de l’histoire du PSG, sont un autre motif d’optimisme au Parc des Princes.

Plus que la demande en argent, les gens s’accrochent à la marque d’affection et d’engagement de Kylian pour croire que son avenir peut encore être lié à l’équipe de la capitale française : «J’ai toujours voulu entrer dans l’histoire. Dépasser Edinson ? C’est quelque chose qui m’excite, mais on verra bien…», assurait-il le week-end dernier, conscient que pour que ce record soit sa propriété, il faudrait qu’il reste au moins un an de plus au PSG.

Fayza Lamari, la mère de Mbappé et celle qui dirige la communication de son fils, lui a toujours laissé une porte ouverte pour continuer au club. Fin 2021, après que l’international français a reconnu sa frustration de ne pas avoir pu se rendre au Real Madrid en août dernier, il a assuré qu’ils étaient en pourparlers avec le PSG et avec une prédisposition à prolonger son étape à Paris aussi longtemps car il s’agissait d’un contrat à court terme.

Bien que Leonardo ait reconnu plus tard que la relation entre les deux parties n’était pas à son meilleur, le contact n’a jamais été perdu. Mbappé a un grand respect pour l’équipe de son enfance et ne veut pas partir dans le mauvais sens et entre les huées.

Cette proposition lui permettrait de continuer encore deux ans et de clore son étape au PSG après les JO de 2024, précisément basé à Paris, où il veut être le grand porte-drapeau de la France.

Mbappé a souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait pris aucune décision concernant son avenir. Il ne veut pas se précipiter ou perdre sa concentration dans une partie de la saison au cours de laquelle toutes les attentes sont placées sur la Ligue des champions.

En tout état de cause, le renouvellement ne dépend pas exclusivement de l’offre économique. Kylian a besoin de plus : se sentir aimé et, plus important encore, que le club le reconnaisse comme le principal atout malgré la présence de Messi et Neymar.

En quelques mois, Madrid est passé du message d’apaisement que Florentino Pérez a transmis à El Chiringuito à une attente tendue pour savoir ce que le joueur fera enfin.

Le club craint que Mbappé ne se laisse emporter non seulement par l’offre financière extraordinaire mais aussi par le romantisme de rester au club où il s’est confirmé comme l’un des meilleurs de la planète. Le temps nous le dira, mais le PSG rêve de battre le Real Madrid dans cet autre match.