Kylian Mbappé gagne 50 millions par saison, ce que le Real Madrid offre à Mohamed Salah

Cristiano Ronaldo fait connaître sa colère après la campagne décevante de Manchester United. Les Red Devils cherchaient à revenir dans l’élite du football mondial, mais leur tentative a été un échec : hors de la Ligue des champions en huitièmes de finale et sans options en Premier League, après avoir terminé sixièmes.

Le Portugais exprime son mécontentement par l’intermédiaire de son représentant, Jorge Mendes, qui, en tant que menace pour United, a offert le buteur à plusieurs équipes, dont l’une des plus grandes de la Serie A : la Roma.

Ronaldo a décidé de mettre un terme à son histoire à United. Les Portugais ne peuvent pas digérer le mécontentement de ne pas pouvoir disputer la prochaine Ligue des champions, et le manque de mouvement des Reds sur le marché des transferts actuel signifie que Cristiano ne remarque pas de réelles incitations à inverser l’histoire.

C’est pourquoi la figure de Jorge Mendes, représentant de CR7, s’emploie à trouver un exutoire qui permette au Portugais de profiter des dernières années de sa carrière, après les échecs à Turin et Manchester.

Selon La Gazzetta dello Sport, le manager a fait le tour des ligues TOP en Europe, à la recherche de la meilleure destination pour son client. En Serie A, où Ronaldo avait déjà porté le maillot de la Juventus, Mendes a offert Ronaldo à la Roma de Mourinho, qui saluerait l’arrivée de son compatriote.

Ronaldo et Mourinho ont coïncidé au Real Madrid entre 2010 et 2013, et bien qu’ils n’aient pas atteint le grand objectif de cette équipe, la Ligue des champions, ils ont commandé les Merengue en 3 titres : Copa del Rey 2010-11, LaLiga lors de la saison 2011-12 et le Supercoupe d’Espagne en 2012.

Les rumeurs de la Roma s’ajoutent à celles que la presse anglaise a établies ces derniers jours sur le possible déménagement de Cristiano en Angleterre, puisque selon les informations Mendes aurait également rencontré Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, avec le qui aurait évoqué une éventuelle arrivée de l’attaquant à Londres.

Encore plus loin se trouve l’information qui liait Ronaldo au Bayern Munich, après que le club bavarois ait fermé les portes au footballeur, assurant par l’intermédiaire de son directeur, Hasan Salihamidžic, qu’ils n’avaient jamais remarqué le Portugais.

En tout cas, United ne laissera pas sortir si facilement l’emblème de son projet. Le Daily Mirror anglais affirme que les Red Devils ne se sépareront en aucun cas de Cristiano.

Bien que la volonté du club soit de le retenir, ils devront prendre des mesures pour encourager la star portugaise pour la saison prochaine, car si une chose est claire, c’est que Ronaldo pour le moment ne veut rien avoir à faire avec le fait d’être à Manchester.