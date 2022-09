Kylian Mbappé fait une révélation : «Emmanuel Macron m’a dit que je veux…»

La mort de la reine Elizabeth II d’Angleterre est l’une des nouvelles de l’année. Après 70 ans de règne , le monarque est décédé à l’âge de 96 ans et de grandes célébrités ont voulu lui faire un dernier adieu. L’un d’eux est Cristiano Ronaldo.

La star portugaise connaît bien l’admiration que les citoyens avaient pour Elizabeth II et a voulu s’associer pour dire au revoir à la reine. À travers une publication Instagram, Cristiano a écrit un message émouvant. «Sept ans de ma carrière, j’ai joué en Premier League, c’était ma huitième saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j’ai ressenti l’amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine et à quel point Sa Majesté était et sera toujours importante pour les Britanniques».

«Je rends hommage à sa mémoire et pleure cette perte irremplaçable pour le pays que j’ai appris à appeler chez moi. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale», a-t-il écrit. Pour ce week-end, la Premier League a suspendu tous les matchs existants de la 7e journée en raison du décès du monarque et certains de la prochaine journée pourraient même être suspendus.