Kylian Mbappé fait une annonce : «Je suis en contact avec le Real Madrid…»

S’adressant à Cadena SER, le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez a admis que Barcelone aurait dû recevoir un penalty lors de sa rencontre en UEFA Champions League hier mardi.

L’incident s’est produit à l’approche de la mi-temps lorsque Ousmane Dembele a lancé une course dangereuse du flanc droit. Afin de l’arrêter, l’arrière gauche du Bayern Alphonso Davies s’est lancé dans un défi et a semblé avoir attrapé le Français. Malgré la chute de Dembélé, l’arbitre n’a manifesté aucun intérêt et la VAR n’est pas intervenue même si cela ressemblait à une pénalité claire sur les rediffusions.

Lucas Hernandez, qui a marqué le premier but du Bayern lors de la victoire 2-0, a admis que cela aurait pu être un penalty sur Dembélé. Le défenseur a d’abord tenté de minimiser la question en disant : «Quelle pénalité ? C’était un petit penalty. Sur Dembélé ? Oui, il y avait un petit penalty», a-t-il avoué.