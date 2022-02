Kylian Mbappé et Erling Haaland au Real Madrid ? Cette déclaration qui enflamme la toile

Florentino Pérez devrait les accueillir au Real Madrid. C’est du moins ce que Javier Tebas a laissé entendre ces dernières heures lors de la présentation de l’ISDE Sports Convention.

Selon le président de la Liga, le président Florentino Pérez du Real Madrid va à la fois s’attacher les services de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, au nez et à la barbe du PSG.

«Les trois naufragés de la Super Ligue portent le drapeau vivant pour donner l’impression d’une fausse unité. C’est faux parce que c’est comme ça que sont la Juventus et le Barça. Madrid va avoir Mbappé et Haaland et les deux autres sont à moitié fauchés. La venue de Mbappé est une bonne nouvelle pour la Liga».