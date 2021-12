Kylian Mbappé en couple avec Emma Smet ? Elle sort du silence

Laeticia Hallyday vit sur un petit nuage avec son chéri Jalil Lespert. Heureuse et amoureuse, elle compte passer le reste de sa vie à ses côtés. Mais quelle est donc sa relation avec le fils de son amoureux ?

Entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, tout roule comme sur des roulettes. Les deux tourtereaux sont plus amoureux que jamais. Preuve que le coup de foudre existe bel et bien ! Pourtant, les choses étaient assez compliquées entre eux.

Après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a tout de suite trouvé l’amour. Cela lui a longtemps été reproché, mais qu’importe ! La mère de Jade et Joy est du genre à vivre l’instant présent.

C’est l’acteur et réalisateur Jalil Lespert qui a fait fondre son petit cœur. Elle a même révélé qu’elle avait eu un coup de foudre réciproque pour lui.

Elle s’est comportée comme une adolescente sur les réseaux sociaux. Chose qui a pu agacer les internautes. Seulement voilà, leur relation n’a pas toujours été simple ! Surtout pendant la crise sanitaire. Pour rappel, la fille Boudou vivait aux États-Unis, puis à Saint Barth. Elle ne pouvait donc pas profiter pleinement de son amoureux.

Finalement, les deux tourtereaux ont décidé de se dire oui pour la vie pour ne plus jamais être séparés. Depuis, ils affichent donc leur amour sur les réseaux sociaux, peu importent les critiques des médias.

Une chose est sûre, les filles de Laeticia Hallyday apprécient beaucoup Jalil. Elles se montrent très complices avec lui. Pourtant, Jade a eu beaucoup de mal à accepter la nouvelle relation de sa mère. On se souvient de sa crise au Maroc en janvier dernier.

Mais alors la question se pose, quelle est donc la relation entre Laeticia Hallyday et le fils de Jalil Lespert ? Sont-ils en froid ? Ou ont-ils réussi à s’attacher l’un à l’autre ? Réponse ci-dessous !

Lors d’une interview avec Public, Laeticia Hallyday a donc révélé que sa relation avec Aliosha Lespert a mis du temps à se construire. Au début, cela n’était pas facile.

«Ce n’était pas un chemin évident pour eux, au départ. Ils s’étaient vus à Noël et au nouvel an, et ils se sont mieux découverts cet été. Il faut du temps pour apprendre à se connaître, construire une relation durable».

Jalil a aussi ajouté : «On a choisi de laisser les choses s’installer, sans s’immiscer, sans forcer. Et je crois donc que ça fonctionne : ils s’entendent tous bien».

Pour Noël, la petite famille était donc réunie sur l’île de Saint-Martin. Tout le monde était présent pour profiter du soleil… sauf Aliosha !

N’ayez crainte ! Cette absence ne révèle pas des tensions familiales. Le fils de Jalil Lespert a peut-être contracté le coronavirus. Il n’était donc pas de la partie.

Sur les réseaux sociaux, l’acteur et réalisateur a donc posté une photo de son couple en vacances. Lui et Laeticia Hallyday sont sur un bateau. Ils rayonnent de bonheur.