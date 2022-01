Kylian Mbappé drague une danseuse et se fait recaler, les messages ont fuité !

Malheureuse à Paris, Antonella Roccuzzo, l’épouse de Lionel Messi, fait pression sur le septuple Ballon d’Or afin de retourner à Barcelone. Son bilan est plus flatteur en Ligue des champions avec 5 buts en 5 matches.

Les charmes de la capitale semblent décidément ne pas opérer sur les Messi. Débarqués à Paris l’été dernier, la famille de Lionel Messi ne s’adapte pas à sa nouvelle vue.

A en croire El Nacional, Madame Messi serait tout particulièrement malheureuse. La faute à une météo épouvantable entre le froid et la pluie, la barrière de la langue et une ville qu’elle ne maîtrise pas. Et les enfants du couple, qui ont eux aussi la nostalgie de Barcelone et de leurs amis laissés en Catalogne, ne sont guère plus heureux.

La situation serait telle qu’Antonella Roccuzzo ferait pression sur son époux pour qu’il fasse tout son possible pour quitter le PSG et rentrer à Barcelone à la fin de la saison. Et Madame Messi ne serait pas la seule à militer pour un retour du natif de Rosario au Barça. Il en serait de même de Xavi et de Dani Alves.

Les deux anciens coéquipiers de l’Argentin lui enverraient d’ailleurs régulièrement des messages pour l’inciter à revenir chez les Blaugrana, le nouvel entraîneur catalan estimant notamment que la présence de Lionel Messi favoriserait l’épanouissement des jeunes pousses barcelonnaises.

Mais ce lobbying risque de ne pas suffire. En premier lieu parce que l’ancien Barcelonnais s’est engagé pour deux saisons avec le PSG, plus une troisième en option. Mais également parce que la situation financière du Barça n’est toujours pas florissante et ne permet pas d’envisager un retour de l’enfant prodige à moins d’un immense sacrifice financier.

Surtout, le clan Messi l’aurait toujours mauvaise contre Joan Laporta, le président barcelonais. Jorge Messi, père et agent du joueur, qui n’a pas cru aux explications du Barça, se serait senti trahi et aurait coupé toute relation avec le dirigeant catalan. Ce qui n’aide pas pour une volte-face…