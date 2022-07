Kylian Mbappé : combien de millions gagnera-t-il avec son nouveau contrat au PSG ?

Cristiano Ronaldo contre toute attente, avait quitté le Real Madrid. Un départ que les supporters madrilènes n’avaient pas compris ni apprécié. L’intéressé est revenu sur la question et révélant le principal responsable : Florentino Pérez !

La star portugaise a passé 9 bonnes années au Real Madrid. Il a disputé 438 matchs pour 450 buts, remporté une kyrielle de titres dont 4 Ballon d’Or. Des statistiques hallucinantes qui font de lui une légende à tout jamais de l’entité madrilène.

Cependant, malgré qu’il a toujours clamé son envie de rester au club jusqu’à y prendre sa retraite, il a dû plier bagage à la surprise générale à l’été 2018 pour rejoindre la Juventus.

Dans une interview accordée à France Football, le quintuple Ballon d’Or est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Los Blancos. Et pour lui, l’unique personne à blâmer est le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

«Je sentais à l’intérieur du club, surtout de la part du président (NDLR : Florentino Perez) qu’on ne me considérait plus comme au début. Les quatre ou cinq premières années, j’avais la sensation d’être Cristiano Ronaldo. Moins après. Il ne m’a jamais regardé que comme une relation d’affaire. Je le sais. Ce qu’il me disait ne venait pas du cœur», a avoué CR7.

Aujourd’hui à Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait entamer sa deuxième saison chez les Red Devils, depuis son retour l’été dernier.