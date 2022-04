Kylian Mbappé, «c’est une histoire d’argent et…»

Le feuilleton de l’avenir de Kylian Mbappé a connu un énième rebondissement au cours de ces dernières heures. Alors que le Real Madrid semblait tenir la corde, le Paris Saint-Germain aurait inversé la tendance à en croire les dernières rumeurs.

Prêts à lui offrir 200 millions d’euros pour deux saisons supplémentaires ainsi que la gestion de ses droits d’image, les décideurs parisiens seraient en train de faire réfléchir sérieusement le gamin de Bondy, qui a pourtant toujours placé le projet sportif avant l’aspect financier.

Le choix Kylian Mbappé concernant son avenir pourrait ainsi être guidé principalement par des considérations financières, contrairement à ce qu’à toujours soutenu le joueur, selon Carine Galli.

«Ce feuilleton me fatigue, a d’abord pesté la journaliste sur la chaîne L’Equipe. C’est usant, ça fait un an qu’on parle que de ça. Alors bravo à lui parce qu’il est resté ultra fort et ça ne devait pas être facile.

Mais on entend tout et son contraire, qu’il aura sa fondation, qu’on va lui injecter des millions pour qu’il puisse rester… Ce n’est pas une question d’argent ? Et s’il reste au Paris Saint-Germain, ce serait pourquoi ?»

«S’il reste au PSG avec tout ce qu’il s’y passe, c’est une histoire d’argent et parce qu’il se dit que le club va encore repartir sur un nouveau cycle», a-t-elle ajouté.

«Ne me dites pas que s’il reste à Paris, c’est parce qu’il est persuadé qu’il va gagner. Vu ce qui s’est passé ces dernières saisons, c’est quand même inquiétant. Il y a eu une finale et une demi-finale de Ligue des champions, d’accord. Mais il y a des problèmes de structure dans ce club qui existaient avant son arrivée et qui existent toujours.»