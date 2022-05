Kylian Mbappé brise le silence et laisse une bombe au Real Madrid…

Une image méditant que le Real Madrid est avant tout et une autre laissant planer une prétendue trahison dans l’air. Karim Benzema n’est pas resté silencieux après l’officialisation que Kylian Mbappé a signé pour trois ans de plus au Paris Saint Germain et n’allait pas au Real Madrid, après s’être dit oui à la fois en septembre 2021 et en janvier 2022.

Et après la conférence de presse avec Al Khelaifi, Kylian Mbappé a accordé une interview au Parisien et a tout fait exploser car il a brisé l’image de lui avec Benzema :

«J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid ont mis en ligne des choses sur leurs réseaux sociaux, vous n’avez pas Il faut être très lucide pour savoir que ça vient d’en haut. Je comprends que tout le monde parlait de Karim et Kylian et de la relation qu’on avait, mais je ne lui ai pas parlé du Real Madrid».

Dans le même ordre d’idées, Mbappé a lancé : «Je n’ai rien dit à Benzema sur le Real Madrid, je ne lui ai parlé qu’au dîner. Il n’a pas beaucoup parlé. Je ne voulais pas forcer ces choses. nous en discuterons, je lui expliquerai ce choix».

Par ailleurs, Mbappé s’est exprimé sur le Ballon d’Or et a assuré : «On ne peut pas comparer le Real Madrid à Paris. Madrid est un club beaucoup plus ancien. Mais les règles du Ballon d’Or ont changé. . Le meilleur joueur est celui qui reçoit le Ballon d’Or. Où que vous jouiez, si vous êtes le meilleur, vous le gagnerez».

Enfin, Mbappé a expliqué : «Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et au PSG. Le Real Madrid a tout fait pour faciliter mon arrivée au club et je les en remercie. Ici en France, c’est chez moi.” et Macron m’a donné des conseils importants à suivre.»