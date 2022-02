Kylian Mbappé avoue : «S’il n’y a pas de gros problèmes, je vais…»

Kylian Mbappé a égalé Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts inscrits depuis son arrivée à Paris à l’été 2017. Alors qu’il est en fin de contrat en juin prochain et qu’il est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, le français pourrait se laisser tenter de détrôner Edinson Cavani (200 buts).

Kylian Mbappé n’a pas caché sa fierté d’avoir égalé le Suédois. «Quand on sait ce qu’a fait Zlatan ici, c’est symbolique. Ça veut dire que je suis dans des standards élevés. On est dans un cercle très fermé. S’il n’y a pas de gros problèmes, je vais le dépasser», a-t-il déclaré.

Et il pourrait le faire rapidement. Mais en fera-t-il de même avec Edinson Cavani ? Le champion du monde 2018 est à 44 buts de l’Uruguayen. Et pour le dépasser, il devra rester au moins une saison supplémentaire à Paris.

Et alors que son avenir est plus le moins incertain, avec son contrat qui s’achève dans quatre mois, et que son futur semble se dessiner au Real Madrid, qu’il avait voulu rejoindre l’été dernier, il s’est dit prêt à entrer encore un peu plus dans la légende du club, en surpassant Edinson Cavani.

«Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. Donc on va voir ce qu’il va se passer. Mais il faut continuer parce que ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens», a-t-il lâché, entrouvrant la porte à une possible prolongation.

De quoi redonner un peu d’espoir aux dirigeants, qui tentent désespérément de le faire prolonger depuis plusieurs mois, mais aussi aux supporters, qui lui ont témoigné toute leur affection avec une banderole déployée dans la tribune Auteuil («De Bondy à Paris Kylian ton histoire s’écrit ici», ndlr) et une immense stading ovation à sa sortie.

«C’est sympa d’avoir l’affection des gens, l’affection des supporters. Je pense qu’on joue aussi pour ce genre de choses. (…) Je pense que laisser une empreinte dans la mémoire des gens fait aussi partie de marquer l’histoire, cette mémoire visuelle, donner des émotions, créer un lien… Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir et je les remercie aussi pour ça», s’est-il réjoui.

Il est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG. Auteur d’un doublé, samedi soir, contre Saint-Etienne (3-1), Kylian Mbappé a égalé Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts inscrits depuis son arrivée à Paris à l’été 2017.