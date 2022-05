Kylian Mbappé avoue : «Je le jure. Je ne jouerai pas dans ce club parce que…»

Après avoir passé huit ans au plus haut niveau du FC Barcelone, en 2016, Dani Alves décide de quitter le club pour signer avec la Juventus. Le club italien a pris un crack toujours en pleine physique mais qui quittait le FC Barcelone en raison de différends avec le plateau.

Maintenant qu’il est de retour avec le FC Barcelone, dans une interview accordée à Catalunya Radio, Dani Alves a avoué : «Je suis allé à la Juve pour que le Barça me valorise un peu plus car j’avais le sentiment qu’ils me poussaient à partir. faire la fête et sourire, mais quand il s’agit de travailler, je suis très sérieux et je sais ce que je peux apporter. Le sentiment est que je n’étais pas valorisé par une partie des gens»

Dans le même ordre d’idées, Alves a ajouté: «Et je pensais que ça ne pouvait pas être. Si les deux parties ne sont pas heureuses, le mieux est d’y mettre un terme, c’est ce que je pensais. Je voulais passer une saison à la Juve et, un jour, revenir. première saison à la Juve, je suis revenu pour une visite et j’ai dit aux managers que j’étais prêt à revenir. L’idée ne me convenait pas pour des raisons que je n’aborderai pas.

Il s’est également rappelé lorsqu’il a demandé à Bartomeu de revenir : «J’ai pu aller à City, mais j’ai signé au PSG. Et, quand ils ne m’ont pas renouvelé, j’ai encore écrit à Bartomeu. Un ami m’a fait pression pour que j’écrive à lui. Je voulais l’aider, je savais qu’il était bon. Mais ça ne s’est pas fait. Le président m’a demandé de parler à Abidal, mais je ne voulais pas qu’il s’engage ; pour moi, c’est comme un frère. Au final, je suis allé à Sao Paulo.»

Enfin, il a parlé de son retour : «Je me battais trop pour pouvoir retourner dans cette ville, dans ce club, parce que la connexion que j’ai ressentie ici dès la première fois que j’ai mis les pieds dans le stade, que j’ai porté ce maillot. Quand je m’habille, je me sens puissant comme un Blaugrana, je me sens comme un super-héros qui met sa cape…»