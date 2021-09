Kylian Mbappé au Real Madrid : quand cela pourrait-il arriver ?

L’entraîneur de Grenade, avant de se rendre au Camp Nou, a déclaré à Catalunya Ràdio qu’il ne se sentait pas «interrogé au niveau de Ronald» malgré un départ hésitant de son équipe

Robert Moreno, actuel entraîneur de Grenade et ancien membre du staff qui en 2015 a réalisé le triplé avec le FC Barcelone, a défendu son collègue du Barça Ronald Koeman des critiques trois jours après avoir visité le Camp Nou.

«Il faut avoir du respect pour les entraîneurs. Koeman s’est retrouvé dans une situation de transition. D’abord, il a perdu Suarez, maintenant le meilleur joueur de l’histoire est parti, c’est une personne de la maison qui a quitté l’équipe des Pays-Bas quand il allait bien et le salaire a été abaissé à venir. Il a parié sur la mise des jeunes et il est critiqué pour ce style, ce qui est une critique facile au Barça», a-t-il commenté dans Tot Costa de Catalunya Ràdio.

Il a même compris comme «faciles» les reproches faits au plan tactique de Koeman lors des débuts du Barça en Ligue des champions, qui se sont soldés par un 0-3 défavorable contre le Bayern. «Quand c’est fini, c’est facile de parler», a-t-il déclaré.

«Être un entraîneur du Barça vous oblige à vivre avec le fait d’être discuté. Son cruyffisme est remis en question et Cruyff a joué avec un 3-4-3, bien qu’à l’époque il était basé sur des extrêmes purs et maintenant le Barça n’a que ce profil dans l’équipe de Dembélé et pas grand chose d’autre».

«Ce n’est pas sensé de penser que vous devez toujours jouer avec le même système intouchable», a-t-il déclaré. «Je lui souhaite bonne chance à partir de mardi, Koeman a la capacité de le réaliser», a-t-il déclaré.

Dix-septième classé de la Ligue, avec deux points en quatre matches, Moreno ne sent pas que sa chaise est en danger à Grenade. «Je ne me sens pas remis en cause pour le moment, pas au niveau de Koeman. J’ai le soutien du club, Pep Boada. Ils ont mis la barre pour que je reste mais je me suis fixé des défis plus ambitieux. Nous ne faisons que quatre jours.»

Moreno veut transférer le modèle du Barça à Grenade et cela l’a amené à reparler de son ancien club. «Nous sommes en train de changer de modèle, nous essayons d’imposer quelque chose qui a été vu au Camp Nou. Pour un match ça ne change pas, le Barça est le meilleur club du monde et c’est un club très exigeant mais il faut admettre qu’il y a des processus Par contre, il faut être patient mais malheureusement l’environnement est très resultiste. Maintenant Koeman semble mauvais car il a perdu 0-3, patience et tranquillité» –

Moreno, qui est déjà revenu au Camp Nou en tant que rival après Juan Carlos Unzué au Celta, l’a défini comme «une grande joie de revenir dans un endroit où nous avons presque toujours gagné et perdu très peu».

«Je ne sais pas si c’est comme une visite chez le dentiste. Je le saurai plus tard… par expérience, le prochain match après un mauvais score n’était pas agréable à rencontrer avec le Barça.» Pour gagner, il a précisé sa recette.

«Si nous avons une chance, nous devrions en profiter de deux», a-t-il plaisanté. Enfin, il a vu comme une évidence que «sans Messi, le Barça peut défendre un peu différemment» et a prévenu que sa Grenade avait un autre Luis Suárez avec le bois d’un grand joueur.

«Luis Suárez est un attaquant pour une grande équipe. Il le sera. Il travaille comme un animal tous les jours. C’est un attaquant qui va en profondeur et qui peut jouer sur l’aile. Il demande toujours le ballon depuis l’espace, je vois un avenir super prometteur pour lui. Espérons qu’il en fasse ici. cette année 25 ou 30 buts et puis ça se verra», a-t-il conclu.