PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est validé

La Juventus commence à fermer son marché des transferts d’hiver. Après l’arrivée du Serbe Dusan Vlahovic en échange de 67 millions d’euros plus 8 millions de buts, la Juve réfléchit à un plan d’économies.

Ce plan consiste en la réduction des contrats qui arrivent à échéance et les éventuelles signatures suivantes pour être bien financièrement. Cela n’aura pas bien marché dans l’une des figures dont le contrat expire en juin et son départ pourrait être en route.

La Juventus a proposé à Paulo Dybala un contrat à renouveler dans lequel il gagnerait 8 millions d’euros plus deux de bonus. Avec la nouvelle mesure de la Vecchia Signora, Dybala recevrait beaucoup moins d’argent.

L’offre qui atteindrait désormais le bijou serait d’environ 7 millions et le contrat porterait sur trois saisons. A partir de ce moment, la décision appartient à l’attaquant argentin.

S’il n’accepte pas, la Juventus pourrait lui proposer le contrat précédent ou le laisser partir libre et trouver un autre endroit pour jouer en juin.

Cette saison, l’attaquant de 28 ans compte 11 buts et est le meilleur buteur des Bianconeri. Il est venu de Palerme pour la saison 2015-16 et a déjà joué 277 matchs et en a marqué 111. De plus, il a remporté 12 titres avec l’ équipe de Turin.

Dybala et ses équipes possibles

Si le Cordouan décidait de quitter la Juventus, il n’aurait aucun mal à trouver une équipe. Liverpool serait derrière le joyau argentin.

Jürgen Klopp est intéressé et sait que si Mohamed Salah ne renouvelle pas, il aura besoin d’un attaquant d’élite. De plus, si Dybala arrive, Salah pourrait être intéressé à jouer avec l’Argentin et à réduire ses prétentions salariales.