Kylian Mbappé après son doublé face à la Juventus : «On doit vraiment plus insister sur…»

Interrogé par Canal+ à l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé était toutefois satisfait de la victoire de Paris 2-1 face à la Juventus. Il a notamment évoqué sa performance, les carences de son équipe, ainsi que les points d’améliorations.

«On est content et on aurait pu se mettre à l’abri et pousser un peu plus en seconde période. On a fait l’essentiel, je pense qu’on a réalisé une bonne partie et on repart avec la victoire dans une superbe ambiance.»

Mais le double buteur de la soirée n’était pas totalement satisfait de la rencontre de son équipe. «On sait ce qu’on doit travailler, on savait avant le match qu’on avait des lacunes, on va bosser et on va essayer de faire de notre max».

Avant de développer : «il y en a beaucoup, on doit vraiment plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, de vraiment accentuer nos temps forts.»

Si l’international tricolore, qui a raté deux occasions nettes en seconde période, a insisté sur le fait qu’offensivement Paris pouvait faire mieux, il n’a pas épargné non plus la défense trop fébrile à ses yeux, notamment en seconde période.

«Défensivement, quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu’ils soient trop faibles, qu’on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu’on est en danger. Toutes ces petites choses. Mais c’est le début de saison, on va continuer à travailler, si on y arrive, on va être dans le vrai.»