Kylian Mbappé : «Après ma décision Emmanuel Macron m’a dit…»

Les supporters du Real Madrid ne cachent pas leur déception, depuis samedi soir et l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Lundi, le Français s’est adressé à eux lors de la conférence de presse qu’il a donné au Parc des Princes pour expliquer sa décision de rester dans la capitale française.

«Je n’avais d’accord avec personne. J’ai toujours fonctionné ainsi. On a discuté des contours des contrats. Mais je n’avais aucun accord. Je peux comprendre la déception. Je les remercie.

Tous les «Madridistas» voulaient m’accueillir. Je ne suis que reconnaissant envers eux. Je n’ai pas dit non au Real Madrid. J’ai dit oui à la France et au PSG. J’ai eu l’appel de la patrie et de la capitale. Il était trop tôt pour partir gratuitement», a-t-il expliqué.

Mbappé a aussi souligné qu’il comprenait la frustration des fans madrilènes. «Je comprends la déception mais j’espère qu’ils comprendront le fait que j’ai choisi de rester dans mon pays. Comme je l’ai dit, en tant que français, j’ai envie d’essayer de mener la France vers les sommets et d’essayer de tirer ce championnat et ce club vers le haut.»