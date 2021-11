Kylian Mbappé a pris une décision radicale pour son avenir !

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’est pas pressé de trancher sur son avenir. Le Real Madrid et le PSG vont devoir prendre leur mal en patience.

J-50 pour le Real Madrid. Et tous les autres cadors européens qui rêvent d’attirer Kylian Mbappé l’été prochain. Le 1er janvier, les clubs seront en effet libres de discuter avec le champion du monde tricolore, en fin de contrat à la fin de la saison.

Pour l’heure, le club merengue, qui était prêt à débourser 200 millions d’euros cet été pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant du PSG et songerait à tenter une nouvelle attaque lors du mercato hivernal, tient toujours la corde.

Alors que l’ancien Monégasque a révélé, le mois dernier, avoir demandé à quitter le PSG pour s’engager avec le Real Madrid, sa mère, Fayza Lamari, a certes confirmé l’existence d’échanges avec la direction du Paris Saint-Germain au sujet d’une prolongation.

«On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien», a-t-elle ainsi assuré, refusant néanmoins de se prononcer sur l’issue du dossier. Des déclarations qui n’ont pas refroidi la presse espagnole.

A en croire la plupart des médias locaux, l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est acquise. Et la question ne serait plus de savoir si le Bondynois allait rejoindre le géant madrilène mais quand il annoncera sa décision de signer avec le club merengue.

Et d’après AS, les vice-champions d’Espagne risquent de devoir prendre leur mal en patience. Le n°7 parisien, désireux de se concentrer le PSG, compterait attendre la fin de la saison pour officialiser son choix. Et ce malgré l’incroyable pression qui risque de l’accompagner tout au long de la saison.