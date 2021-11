Kylian Mbappé à Newcastle, ça pourrait «facilement» arriver

Interrogé par le site Gambling.com sur l’avenir de Kylian Mbappé, Emmanuel Petit s’est laissé aller à une longue réflexion où, en plus du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, l’ancien joueur des Bleus a évoqué l’option Newcastle.

«Tout peut arriver, confie ainsi Petit au sujet de Mbappé. On a vu ce qui s’est passé avec Newcastle, il y a eu des rumeurs et on ne sait jamais ce qui va se passer, les choses peuvent tourner très facilement et très rapidement.

Pour Mbappé, il y a un grand lien avec le Real Madrid et je sais que dans son esprit, quand il était enfant, il rêvait de jouer pour des clubs comme celui-ci, à cause des stars qu’ils ont là-bas et de l’histoire du club.»

«Je pense qu’il a été frustré et fatigué par la situation au PSG au cours de la dernière année, ajoute Emmanuel Petit.Nous avons vu des problèmes sur le terrain entre les joueurs, au Paris Saint-Germain et en équipe de France, ce qui se reflétait son jeu et son humeur.

Peut-être qu’il s’intéresse au Real Madrid parce qu’il en a marre de ce qui se passe ici en France. Je pense qu’il a parfois l’impression qu’il n’a pas la même reconnaissance que des joueurs comme (Lionel) Messi ou Neymar. Messi, avant de venir à Paris, il était le roi de Barcelone. Mais pour moi, le roi du Paris Saint-Germain, ce doit être Mbappé, pas Messi ou Neymar.»