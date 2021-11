Kylian Mbappé a choisi ses 10 coups de coeur de tous les temps

Depuis quelques mois, le média officiel de Manchester City a demandé à Riyad Mahrez de réaliser un exercice très intéressant : organiser une Dream Team de 5 en tenant compte de ses footballeurs préférés de tous les temps. Et l’une des décisions les plus surprenantes est venue du but.

Au lieu d’aller avec Gianluigi Buffon, Iker Casillas ou Manuel Neuer, le triple champion de Premier League, qui a également remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, a choisi l’inoubliable Fabien Barthez comme gardien de son équipe de rêve.

«En tant que gardien de but… j’aimais beaucoup ce que Fabien Barthez faisait avant», a déclaré Mahrez, dans des propos (2020) recueillis sur la chaîne officielle Man City Kids du groupe citoyen.

Il est rarement mentionné lorsqu’on parle des meilleurs gardiens de l’histoire, mais la réalité est que Barthez a construit une carrière légendaire.

Avec l’Olympique de Marseille il a été champion de l’UEFA Champions League, avec l’AS Monaco il a été double champion de Ligue 1, avec Manchester United il a été double champion de Premier League et avec l’équipe de France il a été champion du monde Coupe, champion du Championnat d’Europe et champion de la Coupe des Confédérations. De plus, sur le plan individuel, l’IFFHS l’a reconnu comme le meilleur gardien de la planète en 2000.