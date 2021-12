Kyle Rittenhouse applaudit à LeBron James pour s’être moqué de ses pleurs

La société de Rihanna, Savage X Fenty, s’est rendue sur Instagram pour partager une nouvelle photo de la chanteuse portant de nouvelles marchandises, notamment une chemise graphique avec son visage dessus, des bottes noires nouées et plusieurs bijoux.

Rihanna, 33 ans, a l’air fantastique dans sa dernière photo ! La chanteuse a posé dans sa propre marchandise pour promouvoir une nouvelle collection de sa ligne Savage X Fenty dans une publication Instagram le 5 décembre et avait l’air incroyable ! Elle ne portait rien d’autre qu’un t-shirt qui lui donnait un air féroce et des sous-vêtements qui transperçaient.

Elle a également porté des bottes à talons noires attachées à l’avant et de nombreux bijoux, dont plusieurs colliers et bracelets sur l’instantané. Ses longs cheveux blonds, ses ongles rouges et son maquillage flatteur ont complété le look et ont laissé ses fans en admiration devant sa beauté.

«Qui se sent FORT, ou UNAPOLOGETIQUE, ou pense qu’ils peuvent PARLER QUE PARLER ? ! 🎶 Alors ceci pour vous !! @badgalriri a laissé tomber quelques ensembles de vinyles et de produits dérivés Xclusive en édition limitée – pour que vous puissiez descendre avec UNE FILLE COMME ELLE ! Commandez le vôtre maintenant sur shoprihanna.com ou sur le lien dans la bio», lit-on dans la légende.

Les abonnés du compte n’ont pas tardé à répondre avec des mots heureux. «Tellement on avait besoin d’elle ces derniers temps j’écoutais Loud and Unapologetic sans arrêt», a écrit un adepte tandis qu’un autre s’extasiait sur à quel point elle avait l’air «bonne». «C’est parfait!» un autre adepte s’est enthousiasmé tandis que beaucoup d’autres ont partagé leurs cœurs.