Kurt Zouma s’excuse pour avoir maltraité son chat

Le footballeur, qui a annoncé sa retraite, a une liste de projets commerciaux qui tournent autour de Kosmos, dont la plupart connaissent un grand succès.

Gerard Piqué est l’un des grands protagonistes de ce jeudi après avoir confirmé sa retraite du football professionnel après une carrière sans précédent de 18 ans, comme il l’a révélé par surprise à travers ses réseaux sociaux.

«J’ai toujours dit qu’il n’y aurait pas d’autre équipe après le Barça et que ce sera comme ça. Samedi sera mon dernier match au Camp Nou. Je deviendrai un culé de plus, j’encouragerai l’équipe et je transmettrai mon amour pour le Barça à mes enfants comme à ma famille. Et vous me connaissez déjà, tôt ou tard je reviendrai», a écrit le capitaine du Barça.

Cet adieu inattendu, qui fera beaucoup parler de lui dans les prochains jours, va lui permettre d’exploiter l’un des domaines dans lesquels il s’est consolidé ces dernières années : le monde des affaires.

Son avidité pour les affaires a commencé à se concrétiser grâce à la création de Kosmos Holding, où le footballeur est l’un des grands dirigeants de cette marque, devenue le principal promoteur des grands événements sportifs.

La diversification de Kosmos

L’entreprise, qui compte plus de 100 employés, a commencé à avoir un grand impact grâce au remodelage de la Coupe Davis, qui, grâce à son nouveau format, est devenue l’un des tournois sportifs et commerciaux les plus attractifs en raison du grand nombre d’adeptes qui inondent les stades et les grandes marques qui soutiennent cette stratégie adoptée par Piqué et son équipe.

L’expansion de cette société a permis la création d’autres départements tels que Kosmos Studios, dédié à la création de contenus audiovisuels sportifs et qui a été à l’origine de documentaires tels que ‘The Decision’, dans lequel Antoine Griezmann a révélé sa continuité à l’Atlético de Madrid avant les rumeurs de son éventuel départ au Barça.

Le départ de Leo Messi vers le Paris Saint-Germain a suscité l’intérêt de cette société après avoir repris les droits de la Ligue 1 pour les trois prochaines années.

Le footballeur catalan a également opté pour la Copa América, disputée l’an dernier, afin que son grand ami Ibai Llanos la diffuse en exclusivité via sa chaîne Twitch.

L’achat d’Andorre et son premier défi en tant que président

L’un de ses grands défis commerciaux dans le monde du football est associé à l’ achat du FC Andorre via Kosmos Football, un autre des départements les plus pertinents de l’entreprise.

Piqué a pris la décision d’exécuter l’achat de ce club, qui était en difficulté financière, dans le but de réaliser une plus grande progression sportive grâce à un financement d’un million de dollars qui a fonctionné à merveille.

Actuellement, l’équipe dirigée par Eder Sarabia, qui était le deuxième entraîneur de Setién au Barça, a subi une métamorphose grâce à sa promotion en deuxième division et pour être un club sans dette en seulement quatre ans.

Esports, une autre de ses aventures professionnelles

Sa grande amitié avec Ibai Llanos lui a permis de développer une autre de ses préoccupations commerciales au sein du monde du jeu vidéo après une mauvaise expérience chez Kerad Games, une marque créée par le culé, mais qui a disparu faute de succès généré.

Pour cette raison, Piqué et le streamer basque ont fondé une équipe d’esports sous le nom de KOI où ils ont eu la chance d’obtenir une place en Super League, un championnat dans lequel se retrouvent les meilleurs clubs de cette modalité, qui a eu un grand succès boom au cours des dernières années. La Coupe du Monde de Ballon est un autre des projets que les deux ont conçu et qui a été un grand succès après deux éditions.

Ses autres métiers : sociétés immobilières et agro-alimentaires

Ce n’est pas tout, la valeur nette élevée que Gerard Piqué s’est forgé lui a donné l’opportunité de se plonger dans d’autres défis commerciaux tels que la création d’une marque de lunettes de soleil (Kypers), une autre de boissons isotoniques (Noel Alimentaria) avec Carles Puyol ou celui lié à l’échange de cartes de joueurs de football via des crypto-monnaies (Sorare). Elle a également acquis une partie de la société catalane Bas Alimentaria, dédiée à la production de burgers de bœuf de haute qualité.

Kerad Project 2006 SL, une société créée par son père, est un autre de ses défis en tant qu’entrepreneur et dont l’activité est axée sur l’ achat et la vente d’actifs immobiliers à grande échelle, l’un des plus remarquables étant l’acquisition de terrains à Malaga donne son feu vert à la construction d’un hôtel de luxe.

Gerard Piqué a également établi de bonnes relations d’affaires avec Javier Tebas, président de La Liga, avec la construction de ‘TwentyNine’s’, un restaurant de 1 000 mètres carrés situé à PortAventura World.

L’investissement dans ce nouveau projet, dans lequel ils entendent offrir une expérience gastronomique et de loisirs immersive, a nécessité un financement de plus de 100 millions d’euros.