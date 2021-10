Kun Agüero était sincère et a commenté ce qui l’a motivé à jouer à Barcelone

Le Real Madrid serait fatigué du problème de blessure d’Eden Hazard et serait prêt à le vendre avec l’ancien club de Chelsea intéressé.

Eden Hazard a scellé son transfert de rêve au Real Madrid du club anglais de Chelsea en 2019, mais le transfert de rêve est depuis devenu un mouvement mort pour le Belge.

Il a subi plus de blessures et a passé plus de jours hors de combat et sur le lit d’hôpital qu’il n’a joué pour le club espagnol. Il a été blessé pour la Belgique lors du match de demi-finale de l’UEFA Nations League contre la France, que la Belgique a perdu 2-1.

Il a immédiatement été renvoyé au Real Madrid pour subir d’autres analyses afin de connaître l’étendue de la blessure, après quoi elle a été annoncée comme étant bénigne.

Le Real Madrid est à la poursuite des jeunes Kylian Mbappé et Erling Haaland et sera prêt à vendre le flop qu’ils ont acheté pour 130 millions de livres sterling il y a à peine deux saisons, son ancien club, Chelsea, serait intéressé à le ramener à Stamford Bridge, un club qu’il était à pendant sept ans.

Hazard a rejoint Chelsea en 2012 en provenance du club français de Lille et a passé sept saisons, remportant tous les trophées à l’exception de l’UEFA Champions League et toutes les récompenses individuelles à l’exception du Soulier d’or. Son départ avait laissé le club sans véritable meneur de jeu et sera à nouveau bon s’il revient.