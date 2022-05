Kroos incontrôlable par un journaliste : «Quelle putain de question…»

Vinicius Júnior est entré dans l’histoire des Merengue en devenant le héros du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. L’attaquant brésilien a converti le but qui a donné le quatorzième ‘Orejona’ à Madrid et après le match, il a montré toute son émotion.

Le Real Madrid a montré que le mysticisme dans le football avait beaucoup de poids et a battu le puissant Liverpool de Klopp en finale. Dans un match où le temps a été partagé par les deux, Madrid a frappé pour le moment ensemble et a conservé le titre.

Le héros de la finale, Vinícius Juniors, a pris la parole après le match et a exprimé sa joie face au titre : «C’est inexplicable. Je n’ai aucune idée de ce que j’ai fait. Maintenant, pour célébrer et profiter beaucoup, nous avons apprécié ce que nous ‘ J’ai fait, arriver ici et gagner. Il n’y a rien de mieux que de gagner avec ce maillot.

Dans le même ordre d’idées, l’ailier a évoqué le but qui a consacré Madrid avec une nouvelle Ligue des champions : «C’était un rêve pour moi. Avoir marqué en finale est la meilleure chose qu’un joueur puisse avoir

Enfin, l’attaquant a montré que non seulement son attitude est vorace sur le terrain, mais dans ses mots il sait très bien le faire et a assuré qu’il veut remplir sa vitrine avec plus de Champions : «C’est le premier. Je veux garder gagner et continuer à écrire l’histoire ici encore longtemps.

Le Real Madrid est devenu champion de la Ligue des champions et a remporté son quatorzième ‘Orejona’. Vinícius Junior est celui qui a converti le but qui a donné le titre aux Merengue et est entré dans l’histoire en tant que cinquième plus jeune joueur à convertir en finale.