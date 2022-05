Kroos : «Benzema a parfaitement réussi à assumer le rôle de Cristiano»

Il y a quelques semaines, David Beckham était le père que tout le monde aimerait avoir après avoir appris qu’il avait offert à son fils Brooklyn Beckham et à sa femme, Nicola Peltz, une luxueuse voiture vintage afin qu’ils puissent profiter de la nouvelle étape de leur mariage. Cependant, la célébrité a assuré que la pièce est si belle qu’il a regretté de ne pas l’avoir gardée pour lui.

Alors que dans le monde du divertissement on a de plus en plus tendance à préférer les dons aux cadeaux onéreux, pour le premier-né de l’ ancien footballeur et de sa nouvelle belle-fille mieux vaut garder les traditions. Pour cette raison, le couple a accueilli à bras ouverts la Jaguar XK140 OTS fabriquée en 1954 que Victoria et David ont choisie avec tant d’amour.

Nul doute que le modèle vintage aurait eu une place à part dans la collection de voitures de David Beckham, qui, malgré le passage du temps, pourrait songer à recourir à lui en acheter une autre si l’usine anglaise dans laquelle Lunaz investit Design le permet, puisque ce n’est pas n’importe quelle voiture puisqu’elle a été modifiée pour se nourrir d’énergie électrique. «J’aurais dû garder cette voiture, elle est tellement bien», a déclaré la star.

Combien coûte la voiture électrique vintage que David Beckham a offerte à son fils ?

On ne peut pas célébrer tous les jours l’union dans le saint mariage de son premier fils et c’était quelque chose que l’ancien joueur du Real Madrid était clair, donc il a non seulement choisi une pièce unique sur le marché, mais il n’a épargné aucune dépense pour le tout nouveau cadeau de mariage.

Si vous tenez compte, a priori, du fait qu’il s’agissait d’un véhicule entièrement restauré par Lunaz, il semble logique que la voiture lancée sur le marché il y a près de 70 ans ait un prix de 508 000 euros. Sans aucun doute, l’un des hybrides les plus chers que l’on puisse trouver sur le terrain.