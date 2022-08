Kris Jenner réagit aux rumeurs selon lesquelles Scott Disick aurait été excommunié de la famille Kardashian

Selon un informateur proche de l’ex de Kourtney Kardashian, la relation entre les deux était tendue depuis qu’elle a épousé Travis Barker.

Après qu’une source proche a assuré que Scott Disick se sentait excommunié de la famille Kardashian, Kris Jenner a choisi de sortir des rumeurs.

La matriarche du clan Jenner-Kardashian a démenti que l’ex de Kourtney Kardashian ait été laissé de côté ces derniers mois, après que sa fille se soit donné une nouvelle chance amoureuse avec Travis Barker. Il a même été question que la relation entre l’ancien couple, qui a trois enfants, est tendue.

Pour cette raison, Kris Jenner a décidé de ne pas laisser cette version continuer à grimper et a utilisé ses réseaux sociaux pour clarifier quelle serait la relation entre sa fille et Scott Disick. Concrètement, plus qu’une publication, la femme de 66 ans a réagi à la nouvelle partagée par Paper Magazine.

«Scott ne sera JAMAIS excommunié de notre famille… il est le père de mes petits-enfants et une partie spéciale de notre famille…» a écrit Kris Jenner, ajoutant : «Nous l’aimons et ce n’est pas vrai !»

Ainsi, la star de télé-réalité a pris la défense de sa fille avec ce message qui compte plus de quatre mille likes, et a répondu à Page Six, un média qui, selon une source proche de Scott Disick, a déclaré que «depuis Kourtney s’est mariée, elle ne passe pas autant de temps avec tout ce groupe (les Kardashian).»