Kourtney Kardashian surprend en confessant sa consommation de son propre lait maternel

Kourtney Kardashian, star de télé-réalité et fondatrice de Poosh, fait sensation avec une nouvelle révélation surprenante. Dans une story Instagram récente, elle a confié à ses abonnés avoir bu son propre lait maternel lorsqu’elle se sentait souffrante.

«Je viens de boire un verre de lait maternel car je me sens malade – bonne nuit», a-t-elle écrit, accompagné d’un emoji éternuement. Cette confession a suscité un vif intérêt et des discussions chez ses fans et le grand public.

Bien que non conventionnel, le fait de boire du lait maternel n’est pas inconnu, surtout compte tenu de ses avantages nutritionnels et de santé potentiels.Le lait maternel est connu pour contenir des anticorps, des globules blancs, des cellules souches et des enzymes protectrices qui combattent les infections et favorisent la guérison.

Ces composants sont essentiels pour le système immunitaire des nourrissons, les aidant à se remettre de maladies. Cependant, l’idée que les adultes consomment du lait maternel à des fins de santé est relativement rare, bien que pas totalement inédite.

Ce n’est pas la première fois qu’une des soeurs du clan Kardashian nous surpend avec ses trucs santé inusité. Tout le monde se souvient de Kim Kardashian qui avait consommer son propre placenta suite à son accouchement pour des raisons de beauté.