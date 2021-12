Kourtney Kardashian : son ex Scott Disick critique ses fiançailles avec Travis Barker

Kourtney Kardashian vit une véritable idylle avec Travis Barker et attend de l’épouser. Son ex, Scott Disick, critique vivement ses fiançailles. Kourtney Kardashian et Scott Disick ont eu une histoire intense.

En couple par intermittence pendant près d’une dizaine d’années, ils ont tout de même mis fin à leur relation en 2015. Actuellement, l’histoire de conte de fée de Kourtney se passe avec Travis Barker.

D’ailleurs, le couple se prépare volontiers à se marier. Une chose que Scott Disick ne supporte visiblement pas. En effet, le père de Mason, Penelope et Reign trouve les fiançailles de Kourtney avec Travis «difficiles». Rappelons que la star de KUWTK et Travis ont annoncé qu’ils étaient fiancés en octobre dernier.

Selon closermag, une triste nouvelle pour Scott qui n’avait aucunement caché son envie de vouloir se réconcilier avec Kourtney. Il s’agit donc d’un moment particulièrement difficile pour lui. «Il fait du mieux qu’il peut, mais c’est un moment très difficile pour lui», a déclaré une source à People.

«Il cherche du soutien en ce moment», toujours selon l’initié. Bien que le romantisme ne soit plus au rendez-vous entre Scott et Kourtney, il s’est toujours impliqué dans la célèbre famille. La source à People affirme que Scott se serait tourné vers Kim Kardashian pour l’aider pendant cette période difficile. «Elle a été une bonne oreille pour [Scott] et elle comprend», avait déclaré la source.

Les fans spéculent beaucoup sur la réaction de Scott Disick

Malgré la magnifique scène de demande en mariage que Travis a faite à Kourtney avec les centaines de roses rouges, les fans ont montré beaucoup d’inquiétudes face à la réaction de Scott Disick.

D’ailleurs, ce ne sont pas les spéculations qui manquent. Nombreux sont ceux qui ont suggéré à Scott de faire un bilan de santé pendant que d’autres y vont sur les plaisanteries.

«Scott Disick est sur le point de sortir avec une autre adolescente après avoir appris que Kourtney est fiancée», avait écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Rappelons que Scott avait déjà donné sa bénédiction face à la relation entre la star de téléréalité et le batteur de Blink-182 lors de l’émission de retrouvailles de KUWTK de juin dernier.