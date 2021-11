Kourtney Kardashian s’habille en Carmen Sandiego sexy dans un trench-coat rouge

Kris Jenner a rendu hommage au beau Corey Gamble le jour de son anniversaire le 10 novembre et l’a qualifié de «partenaire le plus incroyable» dans son hommage sur les réseaux sociaux.

Corey Gamble ressent l’amour d’anniversaire ! Le petit ami de Kris Jenner a eu 41 ans le mercredi 10 novembre et il a reçu une pléthore de vœux d’anniversaire sur les réseaux sociaux de la part de certains membres du clan KarJenner, dont la matriarche de la famille elle-même !

Kris, qui a célébré son 66e anniversaire il y a quelques jours à peine, a marqué la journée spéciale de son beau en partageant une série de photos sur Instagram qui la mettaient en vedette avec Corey si amoureux lors de divers événements ensemble au fil des ans.

«Joyeux anniversaire à mon amour @coreygamble !!» Kris a écrit en légende de son doux hommage. «Vous êtes le partenaire le plus incroyable, le meilleur ami, le confident, le passionné de voyages, le thérapeute, le résolveur de problèmes, le copain de golf, le protecteur, le conseiller et le meilleur et le plus merveilleux des hommes pour mes enfants et mes petits-enfants !!! Tu es une partie si spéciale de mon cœur et de mon âme et je t’aime tellement bébé… merci pour tout ce que tu es dans ma vie !! Je suis vraiment béni.

Comme mentionné précédemment, Kris n’était pas le seul membre de sa célèbre famille à souhaiter un joyeux anniversaire à Corey. Khloe Kardashian a posté sa propre série de photos d’elle et Corey sur IG, à côté d’un message qui disait :

«J’espère que vous avez le meilleur jour, année, vie !!! Vous avez constamment une énergie incroyable et êtes toujours là pour tout le monde. Vous êtes toujours la vie de la fête. Vous pouvez faire le grand écart pour l’amour de Dieu ! Bravo à vous aujourd’hui et tous les jours !!!»

Kim Kardashian a utilisé son histoire IG pour célébrer Corey en écrivant : «Mon pote ! LOL Joyeux anniversaire ! Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans nos vies en prenant si bien soin de ma mère ! Je ne pouvais pas demander un meilleur beau-père lol.

Cela a été une semaine pleine de célébrations pour Kris et Corey. Le 5 novembre, la «maman» a eu 66 ans et elle a reçu de nombreux hommages d’anniversaire de toute sa grande famille.

Même le nouveau fiancé de Kourtney Kardashian, Travis Barker, a souhaité un joyeux anniversaire à Kris ! Il est clair que Kris et Corey ont beaucoup d’amour dans leur vie, et cette année prochaine autour du soleil sera forcément leur meilleure.