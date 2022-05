Kourtney Kardashian révèle comment ses enfants ont réagi aux fiançailles de Travis Barker

La femme d’affaires a partagé la réaction de ses enfants lors du dernier épisode de l’émission de téléréalité ‘The Kardashians’

Près d’un mois s’est écoulé depuis le mariage surprise entre Kourtney Kardashian et Travis Barker dans la ville de Las Vegas, mais il a récemment été révélé comment les enfants de la femme d’affaires ont réagi lorsqu’ils ont appris ses fiançailles avec le batteur de blink-182.

Lors du dernier épisode de l’émission de téléréalité «The Kardashians», vous pouvez voir le moment où les enfants de Kourtney Kardashian ont appris la nouvelle. L’émission peut être vue lorsque la star de «Keeping Up With the Kardashians» parle de ses fiançailles avec le musicien via un appel vidéo.

La petite Pénélope a pleuré en l’apprenant et a même raccroché au nez de sa maman, tandis que son frère Mason a catégoriquement décidé de ne pas répondre. Cependant, Reign, le plus jeune fils, a été celui qui a eu la meilleure réaction.

«Pénélope l’a pris mal, je pense que c’est un grand changement pour elle. Et même si elle aime Travis, je pense qu’elle ne sait pas ce que ça veut dire, tu sais ?», peut-on entendre dire Kourtney Kardashian.

Comment est la relation entre les enfants de Kourtney Kardashian et Travis Barker ?

Bien que selon la femme d’affaires, la relation entre ses enfants et Travis Barker soit très positive, tout semble indiquer qu’il n’a pas été facile pour les petits d’assimiler cette nouvelle, puisqu’ils n’étaient pas présents à la cérémonie d’engagement non plus parce qu’ils pouvaient coordonne pas son transfert vers le lieu où le couple s’est fiancé.