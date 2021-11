Kourtney Kardashian : la star rend un vibrant hommage à son fiancé Travis Barker

Kourtney Kardashian a souhaité un joyeux anniversaire à son fiancé Travis Barker sur ses réseaux sociaux.

La fondatrice de Poosh a célébré les 46 ans de son futur époux sur Instagram ce dimanche, partageant une série de photos avec le rockeur et écrivant en légende : «Je t’aime plus que tout. Tu es mon préféré. Joyeux anniversaire mon bébé!

Le batteur de Blink-182 a répondu à sa compagne en l’appelant son âme soeur, commentant : «Tu es un rêve devenu réalité, mon âme-soeur, mon tout. JE T’AIME.»

Il y a quelques mois, Travis s’est confié sur sa relation amoureuse et a admis que Kourtney était une femme formidable. De passage dans le talk show de Drew Barrymore, le rockeur a déclaré :

«Jusqu’à présent, je sortais avec des filles qui n’avaient pas d’enfants et je trouvais ça un peu difficile parce que je pense qu’elles ont du mal à comprendre, genre : ”Pourquoi tu ne veux pas aller dîner avec moi tous les soirs ?” ou ”Pourquoi tu ne veux pas me voir tous les soirs ?”.Maintenant, je passe du temps avec une femme qui est une maman formidable, une bonne amie, et on n’a pas à s’inquiéter d’aucune de ces choses, ça vient tout naturellement. C’est une sorte de maturité.»