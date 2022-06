Kourtney Kardashian : la star est infectée par le Covid-19 pour la deuxième fois

La chanteuse est présumée se rendre aux États-Unis dans les prochaines semaines pour s’installer avec ses enfants.

Plus de deux semaines après la révélation de la rupture entre Gerard Piqué et Shakira, il semble que l’histoire ne s’arrête pas et de plus en plus de détails sur leur relation se dévoilent, tandis que le désormais ex-partenaire reste muet.

Maintenant, un nouvel élément s’ajoute à cette situation qui a mis l’auteur-compositeur-interprète colombien dans un moment définitivement inconfortable, harcelé par un fan, comme le présume le graffiti qui a été peint devant sa maison.

Situation qui est l’une des raisons qui a conduit l’interprète de «Barefoot Feet» à continuer à précipiter les détails pour pouvoir quitter Barcelone, une ville dans laquelle il vit depuis une décennie avec Gerard Pique et ses enfants Milan et Sasha, qui l’accompagnera dans une nouvelle maison à Miami.

A cela s’ajoute le fait que l’auteur-compositeur-interprète a peu de vie sociale dans la Ville de Condal, puisqu’il y a des médias partout qui l’attendent pour faire une déposition ou simplement pour la voir.

En plus du fait que la propriété qui était jusqu’à il y a quelques semaines était sa maison avec le footballeur espagnol, il est présumé qu’il l’a déjà quittée et vit dans un autre complexe résidentiel, car il veut être loin de la famille de Piqué. Bref, ce que cherche la chanteuse, c’est de recommencer sa vie, car tout lui rappelle Piqué.

Selon le podcast Mamarazzis, la Colombienne a plus d’une raison de quitter Barcelone immédiatement, elle est donc déjà en train de peaufiner les détails pour pouvoir faire sortir ses enfants du pays et les faire vivre avec elle aux États-Unis, où elle a déjà conditionné la propriété dans laquelle ils vivront.