Kourtney Kardashian : «j’ai des fesses incroyables avec des courbes…» (photos)

Kourtney Kardashian vit l’un des meilleurs moments de sa vie. Après avoir annoncé qu’elle et Travis Barker veulent être parents, elle en a profité pour partager une profonde réflexion sur les nombreux changements que son corps a subis et à quel point elle se sent fière de son anatomie.

«Sur les réseaux sociaux, j’ai lu : ‘Kourtney est enceinte. Kourtney a pris beaucoup de poids’. C’est très impoli de commenter des gens quand on n’a aucune idée de ce qu’ils traversent vraiment», a commencé Kourtney.

«Huit mois de traitement m’ont pesé mentalement et physiquement, et je pense qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver au point où je suis vraiment à l’aise et satisfait des changements», a-t-elle ajouté avant de remercier Travis pour son soutien fondamental.

«Chaque jour, Travis me dit : ‘Tu es parfait’. Si je me plains, il me dit : ‘Tu es parfait. Tu es tellement bon… Tu n’as jamais été aussi bon ‘. Et maintenant je l’aime. Quand j’étais super maigre, c’était une période où j’avais de l’anxiété. Pas de manger, etc… Maintenant, j’ai l’impression que mes fesses sont incroyables. J’aime que mon corps soit plus large. Et aussi j’aime avoir plus de courbes. Je viens de canaliser cette énergie de reine et d’embrasser la femme que je suis».