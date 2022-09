Kourtney Kardashian était sur le point de rejeter Travis Barker pour cette curieuse raison

Kourtney Kardashian a failli refuser son premier rendez-vous avec son mari Travis Barker parce qu’elle se considérait comme trop timide pour sortir avec l’artiste de Blink 182.

«Je me souviens qu’il m’a invité au cinéma alors que nous n’étions qu’amis une fois, et je me souviens avoir dit à mon thérapeute : “Oh mon Dieu, mais je ne peux pas aller au cinéma”», a expliqué l’influenceuse de 43 ans.

«Elle a dit, pourquoi ? Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je suis tellement timide.» Finalement, comme on le sait tous, ils ont tous les deux réussi à se voir et l’amour a triomphé , mais il est curieux qu’au début elle ne se sente pas préparée à affronter le batteur de 46 ans.

Kourtney et Travis sont connus pour avoir une relation affectueuse très attachée et dans laquelle les deux se sentent vraiment à l’aise, quelque chose de très beau et que beaucoup de gens applaudissent.

On dirait le couple à la mode et à qui tout va bien, chose qui contraste visiblement avec le reste de leurs sœurs, qui se sont relativement mal débrouillées en amour.

Colère généralisée face au formidable changement esthétique de Gwen Stefani

Jorge Javier Vázquez laisse ses followers stupéfaits par la dernière photo qu’il a publiée

Ainsi, il semblerait que Kourtney Kardashian ait enfin triomphé en amour après ce qui ressemblait à une débâcle si l’on prend en compte qu’elle était sur le point de le rejeter. En fait, elle-même a adopté le nom de famille de son mari comme le sien.