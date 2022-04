Kourtney Kardashian et Travis Barker surprennent les fans avec un mariage…

La chanteuse de «My Heart Will Go On» et d’autres tubes traverse une période difficile avec sa santé.

Pendant des décennies, il semblait que la pop star Céline Dion était imparable. Il a sorti hit après hit, dont la chanson «Because You Loved Me», sortie en 1996, qui a dominé les charts.

Mais une récente occurrence de «spasmes musculaires» a mis un terme significatif à la carrière de la star. En octobre 2021, il a d’abord révélé sa mauvaise santé et annulé certains spectacles.

Depuis, il a dû annuler plus d’une douzaine d’étapes de son Courage World Tour. Dion a annoncé pour la première fois en octobre qu’elle avait le «cœur brisé» d’annuler sa résidence à Las Vegas.

La chanteuse canadienne, ravie de reprendre la route après avoir interrompu sa tournée en raison de la pandémie, avait des engagements prévus en novembre et janvier mais a dû annuler en raison de ses maux.

Mais dans sa dernière annonce de santé, elle a révélé que ses annulations s’étaient étendues aux 16 arrêts restants de sa tournée nord-américaine.

«J’espérais vraiment que je serais prête à partir, mais je suppose que je dois juste être plus patiente et suivre le régime prescrit par mes médecins», a-t-elle déclaré.

«Il y a beaucoup d’organisation et de préparation dans nos émissions, nous devons donc prendre des décisions aujourd’hui qui affecteront les plans dans deux mois.»

«Je serai très heureux d’être à nouveau en pleine santé, ainsi que pour nous tous de traverser cette pandémie, et j’ai hâte de revenir sur scène.»

Selon la première annonce de Dion en octobre, la star souffrait de «spasmes musculaires sévères et persistants».

Le type de spasme musculaire le plus courant est une crampe musculaire, qui peut être causée par une fatigue musculaire, une déshydratation et un étirement insuffisant.

Mais puisque les spasmes de Dion sont continus, ils pourraient être le symptôme d’un certain nombre de conditions différentes. La star n’a pas révélé exactement ce qui cause les spasmes.

Malgré les symptômes «graves», la sœur de Dion, Claudette, a déclaré au magazine français Voici que «ce n’était pas grave» même si «c’est triste».

«Céline me fait toujours confiance et me demande conseil quand quelque chose ne va pas. Je sais qu’il est de bonne humeur», a-t-elle déclaré.