Kourtney Kardashian et Travis Barker s’affichent amoureusement sur les réseaux sociaux

Si un couple ne se lasse pas d’afficher son amour sur les réseaux sociaux, c’est bien celui de Kourtney Kardashian et Travis Barker. Peu importe que les images qu’ils publient datent d’aujourd’hui, d’hier, du mois dernier ou de l’année dernière, le plus important à retenir est qu’ils sont heureux et vivent intensément leur vie ensemble.

Grâce à son compte Instagram, le membre de la famille Kardashian a publié quelques photos des vacances qu’ils ont passées en août de l’année dernière sur la Riviera italienne. La série de 10 images intitulée «Italian Riviera, August 2021», est un échantillon de l’amour que le couple se porte et de son goût pour l’Italie. Puisque tout récemment, ils ont échangé leurs vœux de mariage en mai dernier.

D’autres images que Kourtney a partagées concernent les rues pittoresques qu’ils ont visitées pendant ces vacances, les maisons colorées et les plages, images auxquelles le batteur de Blink-182 a répondu avec le message «Ti amo».